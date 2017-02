Divendres, 20.11.2015. 08:15 h

Jordi Ortiz, guanyador del Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb el recull de contes 'Vorejant els límits', el 17 de novembre a Barcelona

ACN Barcelona .- Jordi Ortiz (Barcelona, 1969) ha guanyat el 5è Premi Carlemany per al Foment de la Lectura entre 26 obres presentades amb el recull contes 'Vorejant els límits'. L'obra, seleccionada per nou estudiants d'entre catorze i setze anys dels tres sistemes educatius andorrans, especula cap a un futur proper els trets que s'entreveuen en la societat actual però, segons ha defensat el seu autor, no són relats de ciència ficció. "Tenen un punt diferencial que els acosta a la realitat i al conte anterior", ha explicat durant la roda de premsa d'anunci del guanyador a Barcelona.